Tommasi, ex calc. : “Quanto avrei pagato Maradona? Quanto vale La Pietà di Michelangelo?”

Damiano Tommasi, ex calciatore e presidente dell’Associazione Italiana Calciatori dal 2011 al 2020, ha parlato in un’intervista al Corriere della Sera.

Da presidente dell’Aic ha rappresentato Cristiano Ronaldo, che secondo «Forbes» ha accumulato un patrimonio da 1 miliardo di euro. Che effetto fa?

«Secondo lei sono più i soldi che Ronaldo guadagna o quelli che fa guadagnare? In questa economia di mercato mantiene allenatori, preparatori tecnici, sponsor, aziende, tv, giornali».

Possibile calmierare i compensi dei calciatori?

«Sarebbe già tanto se una società non spendesse per un fuoriclasse più di quanto non si possa permettere. Così eviteremmo casi come quello del Chievo, finito in bancarotta, e salveremmo tanti posti di lavoro».

Quanto avrebbe pagato Maradona?

«Quanto vale La Pietà di Michelangelo? Un campione del Parma mi disse: “Noi giocatori non possiamo nemmeno essere tristi”. Aveva ragione. I tifosi ti riconoscono solo la fortuna, mai i meriti».

