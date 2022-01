Tagliafico-Napoli pista praticamente chiusa, il terzino vuole il Barcellona!

Il Napoli e Nicolas Tagliafico si incontreranno, ma molto probabilmente da avversari: il prossimo febbraio, infatti, gli azzurri potrebbero incrociare il terzino argentino attualmente all’Ajax con la maglia del Barcellona in Europa League. Il calciatore, infatti, secondo quanto riportato da Sky, avrebbe chiesto al suo club di lasciarlo andare in questa sessione invernale ai catalani. I blaugrana si erano interessati a lui nelle scorse settimane, esattamente come il Napoli. Tagliafico, però, spera di poter vestire la maglia del Barcellona: il contratto in scadenza nel 2023 impone all’Ajax una scelta immediata sul suo futuro. Da qui la scelta del Napoli di spostare gli obiettivi su un altro calciatore come Mathias Olivera del Getafe.

Fonte: Mattino.it