SERIE C – In gol gli ex Napoli Primavera Nicolao e Manzi

Dopo un inizio di stagione non semplice per il Latina nel girone C di Lega Pro, si sta riprendendo e al momento conduce per 1-3 sul campo del Foggia di Zeman. Gli ospiti sbloccano la gara con l’ex Napoli Primavera Nicolao che con un tiro piazzato supera Alastra. Sempre per quanto riguarda gli ex azzurri in gol anche l’ex difensore Claudio Manzi nella sfida della Turris sul campo del Picerno.

La Redazione