SERIE C FEMMINILE – Successo esterno per la “capolista” Chieti

Prosegue la marcia vincente in campionato per la capolista Chieti che batte in trasferta la Res Roma, seconda in classifica. Dopo la prima frazione finita 0-0, le abruzzesi passano in vantaggio con il tiro imparabile di Luisa Esposito. Il raddoppio è realizzato da Giulia Di Camillo, conclusione imparabile per il portiere giallorosso. Le padroni di casa accorciano le distanze con Palombi.

Chieti calcio femminile – Falcocchia, Di Camillo Giada, Russo, Martella, Cutillo, Esposito L., Di Camillo Giulia, Stivaletta, Carnevale, Esposito V., Giuliani All. Di Camillo Lello

La Redazione