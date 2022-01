SERIE A – Napoli-Salernitana 4-1, i top e il flop della squadra azzurra

Il Napoli, dopo il successo a Bologna, cercava conferme in casa contro la Salernitana, per restare in zona Cmapions. Inizio dove gli azzurri attaccano ma non trovano la via della rete. Il vantaggio arriva con Juan Jesus, dopo che il VAR ha dato l’o.k. al gol dell’ex di Inter e Roma. La partita sembra filare liscio, ma la compagine granata pareggia, con Bonazzoli che calcia al volo, difesa azzurra distratta. Il nuovo gol del vantaggio dei partenopei arriva dallo spunto di Elmas e Mertens spiazza Belec. Ad inizio ripresa arrivano le altre due reti. La prima è di Rrahamani in spaccata e poi Insigne su rigore che aggancia Maradona a quota 114 reti. Nel finale sfiorano la rete Osimhen e Politano, mentre gli ospiti restano in dieci per il doppio giallo di Veseli. Adesso c’è la sosta prima poi della trasferta a Venezia. Ecco le pagelle della sfida del Maradona.

Top

Juan Jesus 7 – Il difensore ex Roma e Inter, cercava il gol e questa volta è andato a segno. Per il resto attento in fase difensiva e fino alla fine annulla anche Simy nel finale. Ormai una certezza.

Rrahamani 7 – Il giocatore ex Hella Verona, ormai è una garanzia e segna anche la terza rete in stagione. Conferma di essere un giocatore imprescindibile e non sbaglia una mossa.

Lobotka 7 – Anche quest’oggi il centrocampista slovacco calamita tutti palloni in mezzo al campo e fa partire le azioni della squadra. Una prova attenta e senza sbavature fino al minuto 90.

Elmas 7 – Il macedone, dopo la prova non brillante contro il Bologna e con la Fiorentina, quest’oggi si è ritrovato e dai suoi spunti nascono le azioni dei gol. Il primo dove Juan Jesus mette la palla in rete e poi si procura il rigore. Stavolta fa le scelte giuste e non cala la concentrazione.

Insigne 6,5 – Il capitano cercava la rete per agganciare Maradona nella classifica dei capocannoniere e trasforma con freddezza il rigore. Entra con il piglio giusto e gioca in scioltezza.

Mertens 7,5 – Il belga che ha espresso chiaramente di voler restare, gioca con una semplicità la palla e realizza la rete numero 144 gol in maglia azzurra. Suo l’assist per la rete di Rrahamani e conferma di essere un leader.

Flop

Lozano 5,5 – Il messicano non si conferma come contro il Bologna, con la doppietta. Cerca la via della rete, compreso in spaccata, ma non sembra essere la sua partita. Esce a fine primo tempo

Dal nostro inviato dallo stadio “Maradona”, Alessandro Sacco