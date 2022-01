SERIE A – Milan-Juventus 0-0, un punto che fa felice il Napoli che balza al secondo posto

Questa sera allo stadio “Meazza” si è giocato il big-match tra il Milan e la Juventus, valevole per la quarta di ritorno. Primo tempo con poche emozioni, se si esclude il tiro di Leao di prima intenzione e parata d’istinto di Szeszcny. I bianconeri si chiudono e provano a ripartire, ma senza creare problemi a Magnain. I rossoneri ci provano con Calabria, palla alta di poco sopra la traversa. Nella ripresa la musica non cambia, sempre il Milan a fare la partita, ma manca la stoccata. Ci provano Leao e Theo Hernandez, ma trovano Szesczny pronto alla parata centrale. Giroud di testa ci prova, ma non è preciso. Nel finale l’unica occasione per gli ospiti è di McKennie, ma il colpo di testa finisce sul fondo. Il pari a fine gara fa felice il Napoli che aggancia i rossoneri al secondo posto e l’Inter va in fuga, la Juventus esce imbattuta, però la prestazione è stata davvero negativa. Per il Milan una notizia non positiva, esce Ibrahimovic prima del minuto 30 e si teme che riguarda il tendine d’Achille.

MILAN-JUVENTUS 0-0

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria (30′ st Florenzi), Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Krunic; Messias (15′ st Saelemaekers), Diaz (15′ st Bennacer), Leao (30′ st Rebic); Ibrahimovic (28′ Giroud). A disp.: Tatarusanu, Mirante, Gabbia, Bakayoko, Maldini, Stanga. All.: Pioli.

Juventus (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado (20′ st Bernardeschi), Bentancur (45′ st Rabiot), Locatelli (20′ st Arthur), McKennie; Dybala (45′ st Kulusevski), Morata (29′ st Kean). A disp.: Perin, Pinsoglio, Danilo, De Ligt, Pellegrini, Kaio Jorge, Aké. All.: Allegri.

Arbitro: Di Bello

Ammoniti: Leao, Messias (M); Locatelli, Kean (J)

Espulsi: nessuno

A cura di Alessandro Sacco