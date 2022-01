SERIE A FEMMINILE – Successo esterno dell’Inter, vittoria facile per l’A.c. Milan

Domenica di campionato per la serie A femminile, dove dopo il successo in mattinata dell’A.s. Roma sul terreno del Napoli, sono arrivate anche i successi dell’Inter e dell’A.c. Milan. Le nerazzurre si riscattano dopo il pari interno vincendo per 1-3 sul campo della Lazio, mentre le rossonere battono per 4-0 la Sampdoria. Sugli scudi Thomas con una doppietta, in gol anche le azzurre Piemonte e Bergamaschi.

Lazio Women-Inter 1-3

A.c. Milan-Sampdoria 4-0

A cura di Alessandro Sacco