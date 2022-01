Serie A 23 °giornata, Empoli – Roma :Goleada giallorossa!

Serie A 23 °giornata, Empoli – Roma :

Parte bene la Roma che cerca di rendersi pericolosa subito con una bella giocata di Zaniolo, ma il tiro è deviato dalla difesa. Ma poco dopo vantaggio degli ospiti con Abraham che servito in area da Oliveira manda la palla all’angolino. Roma che crea ancora e nel giro di cinque minuti trova altre tre reti. Prima Mancini sfrutta un rimpallo in area per il raddoppio. Successivamente Oliveira conquista palla e manda sul sette. Infine è Zaniolo a firmare il poker. Riceve palla in area e mira all ‘angolo destro. Nella ripresa l’ Empoli accorcia con Pinamonti. Servito da Bandinelli manda il pallone forte vicino il palo destro. Ancora padroni di casa in rete, stavolta con Bajrami, la cui conclusione è deviata, ma quanto basta per finire in rete. Gli uomini di Mourinho per non accusare troppo il colpo gestiscono il risultato e portano a casa i tre punti.

Tabellino

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Fiamozzi, Ismajli, Tonelli, Marchizza (42′ Viti); Zurkowski, Ricci, Bandinelli (81′ Benassi); Bajrami, Henderson (81′ Cutrone); Pinamonti. A disposizione: Ujkani, Furlan, Asllani, Fazzini, La Mantia, Pezzola, Rizza, Romagnoli. Allenatore: Andreazzoli

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Oliveira, Cristante, Maitland-Niles (59′ Vina); Zaniolo (79′ Afena), Mkhitaryan (75′ Veretout); Abraham. A disposizione: Boer, Fuzato, Bove, El Shaarawy, Keramitsis, Kumbulla, Perez, Shomurodov, Zalewski. Allenatore: Mourinho

ARBITRO: Fabbri

AMMONITI: Mancini, Tonelli, Benassi

RETI: 24′ Abraham, 33′ Abraham, 35′ Oliveira, 37′ Zaniolo, 55′ Pinamonti, 72′ Bajrami