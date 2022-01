Osimhen a partita in corso, tocca ancora a Mertens

Si giocherà. Il giro di tamponi ha detto sì. E’ proprio il caso di dire così, purtroppo. Ed in casa Napoli si pensa a come “schierare” il reparto avanzato. Osimhen dovrebbe partire in panchina ed entrare nel secondo tempo per poi partire titolare il 6 febbraio a Venezia («Buona fortuna alla Nigeria e al Napoli contro Tunisia e Salernitana», un post del centravanti nigeriano su Twitter): dal primo minuto quindi tocca ancora a Mertens. I tre che agiranno a sostegno di Dries dovrebbero essere gli stessi che hanno fatto benissimo contro il Bologna e cioè Lozano (autore di una doppietta), Zielinski sempre più protagonista da trequartista e Elmas, anche lui sempre più decisivo nel Napoli. Insigne ha recuperato ma partirà dalla panchina per trovare spazio durante il match. Politano resta in corsa per una maglia, se dovesse toccare a lui dall’inizio partirebbe in panchina uno tra Lozano e Elmas.

Il Mattino