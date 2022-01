Napoli-Ounas, la prossima settimana fissata le visite tra Covid e controlli al cuore

Il Napoli si prepara in vista della sfida di questo pomeriggio contro la Salernitana, ma al tempo stesso è in ansia per le condizioni fisiche di Adam Ounas. Dopo le parole del c.t. dell’Algeria Belmadi sulle condizioni al livello del cuore, lo staff medico azzurro si attiverà nel migliore dei modi. L’esterno d’attacco azzurro, come riposta il Mattino, è in Francia, sta bene e la prossima settimana ritornerà in città. Tra mercoledì e giovedì sono previste le visite classiche post Covid e poi controlli al cuore, solo dopo si potrà dare il nulla osta per ritornare all’attività agonistica.

La Redazione