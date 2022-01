Gianluca Monti, giornalista, ha commentato la vittoria del Napoli nel derby contro la Salernitana su Twitter, ecco le sue parole: “Troppo facile ma comunque importante. Il Napoli in scioltezza supera la Salernitana e tiene il ritmo dell’Inter. Una partita che è servita essenzialmente per mettere minuti nelle gambe in un campionato molto particolare per via del Covid…tre punti aspettando Juventus-Milan.”

