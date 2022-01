Mimmo Malfitano, giornalista: “C’è qualcosa che non va se per anni succede sempre la stessa cosa”

A “Radio Goal”, Mimmo Malfitano, giornalista de La Gazzetta dello Sport:

“Sono convinto, mi giocherei qualunque cosa, che il Napoli di Bruscolotti e Bagni la partita col Verona dell’anno scorso e tre partite consecutive in casa non le fallivano. Due giocatori così mancano da tempo a questo Napoli. C’è qualcosa che non va se per anni succede sempre la stessa cosa. Tocca al presidente e ai dirigenti capire che tipo di giocatori occorrono a questa squadra”.