La miglior difesa è riconfermata: si cerca un altro cleen sheat

Appuntamento alle 15.00, di domenica pomeriggio, come il calcio di una volta. Incredibile quanto sembri strano. Incredibile che alla fine di giochi, questo Napoli/Salernitana, in bilico, causa Covid, fino alla vigilia. In casa azzurra, per la sfida ai granata, la difesa a quattro dovrebbe essere riconfermata in blocco, Napoli, che è la squadra ad aver subito meno gol di tutte in serie A (15) e proverà ad allungare contro la Salernitana i cleen-sheat a tre consecutivi: a Bologna è stata perfetta la coppia centrale Rrahmani-Juan Jesus, affidabilissimi come sempre i terzini di Lorenzo e Mario Rui. Ospina ha recuperato ma dovrebbe ripartire dall’inizio Meret, quello del portiere è uno dei ballottaggi della vigilia.

Il Mattino