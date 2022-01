La maglia di San valentino sarà usata a breve per la seconda volta!

È stato svelato ieri ai tifosi il nuovo “Flames Kit”, la decima versione della maglia del Napoli per la stagione 2021/22. Questa innovativa divisa, accompagnata da fiamme azzurre per l’occasione, è stata ideata per il San Valentino e per legare i tifosi napoletani all’amore per la squadra del cuore: subito ottima la risposta dei tifosi sul mercato, la maglia – a 24 ore dalla messa in vendita – è al primo posto nei bestseller di Amazon, la più venduta tra le maglie da calcio. E oggi sarà anche l’occasione giusta per vederla all’opera. Il nuovo “Flames Kit”, infatti, sarà utilizzato dalla squadra di Luciano Spalletti anche contro l’Inter dopo la sosta, sempre al Maradona, nel weekend di San Valentino. C’è attesa, da parte dei tifosi, per una eventuale e ulteriore versione da svelare in occasione del match europeo contro il Barcellona.

Fonte: Mattino.it