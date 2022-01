In azzurro si arriva solo de qualcuno dice addio anticipatamente…

Il Napoli lavora al mercato, ma lo fa per giugno. Al momento non pare ci saranno altri movimenti in entrata, nonostante si parli del terzino sinistro e di Nandez del Cagliari. Se dovessero arrivare significherebbe che qualcuno ha lasciato l’azzurro ed ha detto addio anticipatamente. I due nomi già ci sono, ma Spalletti è contento del loro rendimento, per cui…Il Corriere dello Sport scrive:

“Il verbo chiave per sbloccare il mercato di gennaio del Napoli è: cedere. Ovvero: se parte Ghoulam, titolare di un ingaggio super, arriva un terzino sinistro; se parte un centrocampista, e l’indiziato sarebbe Demme, allora si affonda per Nandez. Entrambe ipotesi estremamente complesse, se non impossibili per il tempo residuo”.