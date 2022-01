[Grafico] “Il Mattino” mette in campo Napoli e Salernitana

Napoli-Salernitana si gioca: Spalletti ha tenuto alta la concentrazione degli azzurri in questi ultimi giorni di incertezza per evitare cali di tensione nel derby di oggi pomeriggio al Maradona. La settimana di preparazione è stata esattamente uguale alle altre: a Castel Volturno la squadra ha avuto una grande attenzione per la sfida contro i granata, ultimi in classifica. Napoli che nel 2022 ha ripreso a marciare a ritmi alti con sette punti in tre partite ed è chiamato in casa a confermare i passi avanti con la Sampdoria, dopo le due sconfitte consecutive di fine 2021 contro Empoli e Spezia. Sei punti persi contro le piccole, proprio sotto questo aspetto gli azzurri non potranno più a sbagliare a cominciare da oggi contro la Salernitana: i granata all’andata all’Arechi misero in difficoltà il Napoli cedendo solo per il gol di Zielinski, anche se oggi saranno falcidiati da numerosissime assenze.

(Fonte: Il Mattino)