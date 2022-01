Gazzetta – Olivera-Napoli, è fatta, ma si cerca di accelerare il suo arrivo in azzurro

Per Mathias Olivera è praticamente fatta, il terzino sinistro in arrivo dal Getafe vestirà presto la maglia azzurra, ma a giugno però. Il Napoli sta cercando di accelerare i tempi e di mettere il giocatore a disposizione di Spalletti prima possibile, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport. “Un’operazione da circa 12 milioni di euro. Accordo praticamente raggiunto per portare Olivera a Napoli da giugno. Ma si sta cercando di anticipare i tempi. Per mettere Olivera a disposizione di Spalletti già dalla prossima settimana. Ricorrendo alla formula del prestito per chiudere poi l’operazione in estate attraverso un obbligo di riscatto a carico del Napoli”.