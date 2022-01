[Formazioni] Napoli/Salernitana, Insigne ritorna dal primo minuto. Il “Primavera” Vergani per gli ospiti

Questo pomeriggio si giocherà il derby al “Maradona”, fischio d’inizio alle ore 15,00, tra il Napoli e la Salernitana, in condizioni completamente all’opposto per le due squadre. In casa azzurra, ad eccezione dei calciatori impegnati in Coppa d’Africa, sono recuperati tutti, compreso Ospina e Insigne. Quest’ultimo ritornerà dal primo minuto, per sbloccarsi e agganciare Maradona in zona gol. Per il resto quasi la stessa formazione vista a Bologna, con Mertens in vantaggio su Osimhen e Petagna. Per la compagine granata, ritorno in difesa di Bogdan, negativizzato nei giorni scorsi, mentre all’ultimo infortunato Ruggeri. In attacco spazio al Primavera Vergani al fianco di Bonazzoli. Out Ribery e Djuric.

Fonte: CdS