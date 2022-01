DIRETTA LIVE SERIE A – Napoli-Salernitana (23/01/2021)

Premere f5 per gli aggiornamenti

Arbitro: Pairetto; Ass1: Longo; Ass2: Bottegoni; IV: Cosso; VAR: Banti; AVAR: Baccini

Questo pomeriggio allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio alle ore 15,00, si giocherà il derby Napoli-Salernitana. In casa azzurra, dopo il successo di Bologna, cercheranno conferme, mancheranno solo i giocatori in Coppa d’Africa. Gli ospiti diverse le assenze, ultima il centrocampista Ruggieri e in attacco Ribery, si aggiungono anche ai vari: Stranberg, Coulibaly L, Coulibaly M., Djuric, Fiorillo, Kastanos, Gondo, Capezzi, Gyomberg e Zortea, ma proveranno ad onorare l’impegno. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

