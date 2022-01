DAZN – Spalletti: “Dobbiamo imparare a sfruttare quell’ unica occasione”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, al termine della gara contro la Salernitana, interviene ai microfoni di Dazn: “Non mi piace quando si rimette in discussione una partita, per cui quando lo vedo fare un po’ mi arrabbio, anche perchè ci è già capitato, per cui mi riaffiorano dei dubbi, ma stavolta la squadra ha reagito diversamente. Ho scelto i piccoletti davanti per giocare palla a terra ed in velocità, per cui dovevano cercare spazio tra i difensori; Osimhen a fine gara era nervosetto, perchè voleva fare gol, quindi gli parlavo di quello, sono quelle bischerate dal fine partita. Per essere alla stregua dell’ Inter, noi dobbiamo essere continui e cattivi, è la determinazione che ci manca in alcuni frangenti, perchè dobbiamo sfruttare quell’ unica palla, perchè potrebbe essere l’unica occasione. Anche oggi lo abbiamo fatto, fino a quando non si è infiammato Elmas…(Siparietto con Walter Sabatini che chiede sui rigori, come risposta riceve un bacio di Spalletti). In merito al futuro di Mertens, lascio al presidente, è chiaro che un giocatore deve anche, se vuole, rispettare i “limiti” economici di un club…”