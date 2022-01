DAZN – Mertens: “Lorenzo mi mancherà, dobbiamo salutarlo come si deve”

Mertens, autore del gol del 2-1, interviene a fine gara ai microfoni DAZN, e parla anche dell’ addio, a fine stagione, di Lorenzo Insigne: “No, non è stato facile, abbiamo sbagliato troppe occasioni. Non fare subito il secondo gol mette loro in condizione di segnare. Sì, devo convincere con gol ed assist, io l’ho detta come battuta, ma in fondo è così. Insigne mi mancherà, non dobbiamo dimenticare cosa ha fatto per questa squadra, volevo tirare io il rigore, ma mi sembrava giusto ed importante per lui lasciarglielo tirare. Mi dispiace che andrà via, ma si tratta di una scelta personale, lui lo dobbiamo ringraziare e salutare come si deve. E’ napoletano ed ho detto tutto”