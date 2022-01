Corriere dello Sport – Il Napoli, “la cooperativa del gol”

Oggi il Corriere dello Sport, si sofferma su un dato importante che riguarda il Napoli, e che in certi momenti sembra sottovalutato, la quantità di gol segnati, non solo dagli attaccanti. Si chiama Napoli eppure, in realtà, sembra sia la cooperativa del gol, l’architrave d’un gruppo a trazione anteriore che nel proprio vissuto – esclusivamente in maglia azzurra – porta con sé in dote quattrocento reti o giù di lì. Perché in questo computo, in questa somma che può fare la differenza, oltre ai 143 capolavori di Mertens e alle prodezze di Insigne, vanno aggiunti gli strappi alle rispettiva natura che hanno saputo offrire Zielinski (38), Fabian Ruiz (20) ed Elmas (10), centrocampisti con libera licenza di interferire in quelle che sono le competenze di Osimhen (19), di Lozano (25), di Politano (16) e anche di Petagna (8).

A. Giordano (CdS)