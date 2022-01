COPPA D’AFRICA – Preoccupazione per Anguissa, ancora una volta c’entra il Covid

Il Camerun di Frank Anguissa si è qualificato agli ottavi di finale di Coppa d’Africa, ed il prossimo avversario sono le Isole Comore, ma purtroppo il Covid sta interferendo anche in questo caso. Dopo la qualificazione storica agli ottavi di finale, per le Isole Comore si complica il cammino in Coppa d’Africa, un problema che interessa anche Anguissa, centrocampista del Napoli che avrebbe dovuto affrontarli agli Ottavi con il suo Camerun. Nello spogliatoio della nazionale comoriana, infatti, è scoppiato un focolaio covid consistente, con 12 positività riscontrate in queste ore.Tra gli elementi contagiati, come comunicato dalla stessa Federazione comoriana, c’è anche il ct della nazionale Amir Abdou, oltre ad entrambi i portieri convocati: quindi, in questo momento, la nazionale non avrebbe estremi difensori da mandare in campo. Una situazione complicata in vista della sfida contro il Camerun valida per gli ottavi di finale in programma il prossimo lunedì.

IlMattino