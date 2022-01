A Salerno erano ore di attesa per i tamponi che si sono effettuati nella mattinata e le notizie sono confortanti per Stefano Colantuono. Nessun altro caso di positività nel gruppo squadra, anzi altre giocatori si sarebbero negativizzati. Quest’ultimi però non verrà convocati per la sfida di Napoli, per evitare rischi. Quindi il derby, come riporta il sito del Corriere dello Sport, si giocherà regolarmente.

La Redazione