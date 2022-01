In mattinata erano attesi i risultati dei tamponi in casa Atalanta, dopo i casi di positività della squadra di Gasperini. Per fortuna l’esito dei tamponi, come riporta il sito di Sky, ha dato esito negativo e quindi il match contro la Lazio si potrà disputare. Gli orobici si alleneranno a Zingonia e poi partiranno alla volta di Roma, dove alle ore 20,45 sfideranno la squadra di Sarri.

La Redazione