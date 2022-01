Tagliafico non parte, il suo tecnico lo blinda definitivamente!

Il Napoli ha messo nel suo mirino Tagliafico, ma il suo tecnico Ten Hag, lo ha definitivamente bloccato. Le parole dell’ allenatore rappresentano l’epilogo di una trattativa mai realmente partita. Sul Corriere dello Sport si legge: «Lotterò per tenerlo, senza di lui il nostro organico sarà ridotto. So che per lui è importante giocare, ma uno come Tagliafico serve, ha passione e qualità, ho bisogno di giocatori come lui. Deve essere paziente e lo spazio arriverà»”.