Stefano Colantuono: “A Napoli senza ricambi. Protocollo? Ancora non mi è chiaro”

Oggi per la Salernitana giorno decisivo per capire se potrà giocare o meno il derby. Si effettuerà l’ultimo giro dei tamponi e l’auspico che ci possano essere buone notizie per il derby contro il Napoli. Al momento sono otto i positivi, con il recupero di Jarozinsky e Gagliolo, anche se dovranno fare i test di idoneità. Ieri pomeriggio in conferenza stampa le parole del tecnico dei granata Stefano Colantuono. “Giocare contro gli azzurri già di per se è molto difficile, visto il loro valore, per noi sarà davvero complicata, visti i tanti casi di Covid. Giocheremo per onor di firma, però devo essere sincero, è un protocollo che non mi è chiaro. L’undici da mandare in campo c’è, ma mancheranno i ricambi. Mancheranno tra gli altri Ribery che non ha recuperato, si aggiunge anche Simy che ha preso un botta in allenamento giovedì ed oggi farà risonanza magnetica”. La squadra granata, come riporta il CdS, dopo aver saputo i risultati dei tamponi, dovrebbe poi in giornata alla volta di Napoli, ma certamente sarà un derby in tono minore, non come avrebbe voluto l’ambiente granata.

La Redazione