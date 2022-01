SERIE A – Lazio-Atalanta 0-0, un punto per gli orobici nell’emergenza. Palo per Zaccagni

Questa sera allo stadio Olimpico si è giocata la sfida valevole per il girone di ritorno, tra la Lazio e l’Atalanta. Per gli orobici una vigilia non facile, visti i casi Covid e l’essere partiti in tarda mattinata. Prima frazione dove si è giocato sotto ritmo e l’unica azione è stata di Scalvini che centra in pieno Piccoli. Nella ripresa la gara cambia leggermente, dove i padroni di casa colpiscono il palo con Zaccagni. Gli ospiti ci provano con Miranchuck, tiro a giro che esce di poco sul fondo. La squadra di Sarri risponde con la conclusione di Marusic, ma la sfera esce alta di poco. Partita che finisce con il debutto nell’Atalanta del 2003 De Nipoti e del 2002 Sidibe. Un pareggio che rende felice la compagine di Gasperini, tante assenze, ma un punto che fa morale, la Lazio gioca anche meglio, ma è mancata la zampata e la giocata dei vari Felipe Anderson e Luis Alberto.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj (68′ Lazzari), Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto (78′ Basic); Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Reina, Adamonis, Vavro, Floriani Mussolini, Bertini, Jony, A. Anderson, Moro, Romero, Muriqi. All.: Sarri.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Zappacosta, Scalvini (60′ Maehle), Freuler, Pezzella; Pessina (84′ Sidibe), Miranchuk (70′ Toloi); Piccoli (84′ De Nipoti). A disp.: Rossi, Sportiello, Olivieri, Panada, Giovane. All.: Gasperini.

Arbitro: Simone Sozza (sez. Seregno).

Assistenti: Tegoni– Trinchieri

IV uomo: Baroni

V.A.R.: Massa

A.V.A.R.: De Meo

A cura di Alessandro Sacco