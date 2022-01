Serie A – Inter/Venezia, allarme rientrato: alle 18.00 si gioca

Inter-Venezia si gioca. Dopo i casi di positività al Coronavirus riscontrati dai lagunari nei giorni scorsi, oggi arriva la notizia più attesa: il gruppo partito per Milano non ha finora fatto registrare ulteriori contagi. La partita in programma oggi a San Siro alle ore 18 si disputerà. Arrivati ieri sera a Milano, gli ospiti hanno effettuato un nuovo giro di tamponi. Il responso di oggi ha quindi confermato la negatività dell’intero gruppo partito per la trasferta. I positivi al Coronavirus restano cinque ma sono rimasti tutti a Venezia

da calciomercato.it