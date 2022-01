Serie A/ Genoa-Udinese 0-0: Un brutto pareggio a Marassi!

Dopo un primo tempo davvero statico da parte delle due squadre, ecco la sintesi del secondo tempo:

Al 56esimo, azione di Portanova che va alla conclusione non trovando lo specchio della porta. Al 70esimo, grande palla in mezzo per Yeboah che si coordina e calcia trovando una grande risposta di Silvestri. Al 79esimo, Cambiaso perde la testa, perchè dopo essere stato ammonito per fallo tattico, dice qualche parola fuori luogo all’arbitro che estrae il cartellino rosso. Dopo 4 minuti di recupero l’arbitro fischia la fine del match!

Partita veramente a ritmi blandissimi, con le occasioni che si contano sulle dita di una mano. Pareggio che alla fine dei conti non serve a nessuno. Migliori in campo Badelj per il Genoa e Silvestri per l’Udinese

Genoa (4-3-3): Sirigu; Hefti, Bani, Vanheusden, Vasquez ( 55′ Cambiaso ); Sturaro, Badelj, Portanova; Yeboah, Destro ( 67′ Caicedo ), Ekuban ( 84′ Calafiori ). All.: Blessin

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Perez; Molina, Arslan ( 91′ Jajalo ), Walace, Makengo, Soppy ( 68′ Udogie ); Beto ( 73′ Success ), Deulofeu. All.: Cioffi

Ammonizioni: 39′ Sturaro (G), 41′ Makengo (U), 72′ Deulofeu (U), 73′ Arslan (U), 73′ Portanova (G), 79′ Cambiaso (G), 86′ Perez (U)

Marcatori:

Espulsioni: 79′ Cambiaso (G)