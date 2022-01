SERIE A FEMMINILE – La Fiorentina “frena” la Juventus. Colpo esterno del Pomigliano

Sabato di serie A femminile dov’è scesa in campo la Juventus che pareggia 2-2 in rimonta contro la Fiorentina. La squadra viola va avanti per 0-2 con le reti di Giacinti e autorete di Sara Gama. Le bianconere però non si arrendono e pareggiano con i gol di Cernoia e Caruso. Nell’altra sfida colpo esterno del Pomigliano sul campo dell’Empoli Ladies. Le toscane sbloccano la gara con Bregonzi, le campane ribaltano con Banusic e Della Peruta.

Empoli Ladies-Pomigliano 1-2

Juventus-Fiorentina 2-2

La Redazione