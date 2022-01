Sabato di campionato per la serie B e non sono mancate le sorprese. Sconfitta del Benevento per 2-0 sul campo dell’Alessandria, che spezza la serie positiva di 5 gare di fila. Il Brescia non va oltre l’1-1 interno contro la Ternana, mentre successo esterno dell’Ascoli a Cosenza. Ecco i risultati

Risultati serie B

Alessandria-Benevento 2-0

Brescia-Ternana 1-1

Como-Crotone 1-1

Cosenza-Ascoli 1-3

Monza-Reggina 1-0

Spal-Pisa 0-0