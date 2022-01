Olivera Mathías: il terzino sinistro su cui si punta per il futuro

Mathías Olivera sembrerebbe essere sicura la sua destinazione, ovvero Napoli. In arrivo se non a Gennaio, quasi sicuramente a Giugno. Il calciatore di origini Uruguaiane, è cresciuto nel Nacional; nella stagione 2017/2018 si è trasferito al Getafe, la sua squadra attuale. E’ del 1997 ed il prossimo ottobre compirà 25 anni.

Zone di gioco

Olivera è un terzino sinistro che si muove su tutta la fascia; può giocare in una difesa a 4 o a 5 come esterno, oppure può adattarsi tranquillamente come esterno di centrocampo. Ha le capacità per coprire anche il ruolo di ala che si spinge fino alla linea di fondo campo. Inoltre ha le caratteristiche per giocare come braccetto per una difesa a 3, oppure come difensore centrale. Infatti le sue capacità nel colpire la palla di testa e nell’intercettazione dei passaggi sono molto buone. L’unica pecca è nella protezione della palla, aspetto sulla quale Spalletti ed il suo staffo punterà a migliorare.

Alcune giocate

Nelle sue giocate si trovano anche molte partecipazioni alla fase offensiva; non è un assist man ma partecipa molto alle azioni di attacco della squadra; nella sua carriera ha collezionato 5 assist, l’ultimo pochi giorni fa (20 gennaio 2022), contro il Granada; crossando una palla molto tesa per il compagno che attaccava centralmente la porta (figura 4). Nel 2021 ha segnato anche il suo primo goal con il Getafe, contro il Cadiz. E’ stato molto bravo a chiudere il cross che arrivava dal lato opposto, anticipando l’avversario ed insaccando di testa.

Conclusioni dell’approfondimento

L’acquisto del terzino ha il chiaro obiettivo di andare a rinforzare quello che da un po’ di tempo si sta cercando; ovvero il ruolo di terzino sinistro, così potrebbe terminare la ricerca. Seppur di prospettiva e di crescita Olivera ha già fatto registrare buone qualità; magari Napoli potrebbe essere la consacrazione per lui, in quanto una ottima qualità del giovane terzino è il suo impegno.

E’ stato nel giro della Nazionale Under 20 totalizzando circa 20 presenze, 3 goal ed 1 assit. Nel 2017 perse la finale per il 3 e 4 posto contro l’Italia Under 20, ai calci di rigore. Insieme a lui in nazionale c’era Bentancur (attualmente alla Juventus), e Valverde (attualmente al Real Madrid).

Per Spalletti ed il Napoli quest’acquisto potrebbe portare anche ad un eventuale cambio di modulo; infatti il ragazzo si adatta molto per un 5 di difesa o di centrocampo, a seconda dell’avversario. Oppure per un più classico 4-4-2 dove può giocare esternamente a sinistra in entrambe le posizioni, difesa e centrocampo. Insomma se dovesse essere acquistato lui insieme a Tagliafico, si potrebbe vedere una buona alternanza sulla fascia sinistra che potrebbe mandare in confusione gli avversari in qualunque momento della partita.

Premi qui per altre notizie

Approfondimento a cura di Antonio Pisciotta

RIPRODUZIONE RISERVATA ®