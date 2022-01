Sabato di grande attesa da Salerno per la questione tamponi, a 24 ore dalla sfida di domani contro il Napoli allo stadio “Maradona”. Il giornalista de il Mattino Pino Taormina aggiorna su twitter in tempo reale. “Nessuna comunicazione alla Lega da parte dell’Asl di Salerno: domani alle 15 Napoli-Salernitana si gioca come da calendario. Magari non come da logica”.

