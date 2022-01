Napoli-Salernitana, il club azzurro e il piano B in caso di rinvio della gara

La giornata di oggi sarà decisiva per avere le idee più chiare per capire se si giocherà o meno il derby campano Napoli-Salernitana. Al momento la gara è prevista per domani al “Maradona” alle ore 15,00, dove al momento sono stati venduti meno di 3 mila biglietti. In città ovviamente, come riporta il Mattino, c’è il timore della questione contagi, perciò niente corsa al biglietto. Il club azzurro però non si farebbe cogliere impreparato in caso di rinvio della gara. La squadra di Spalletti domani disputerebbe a porte aperte compreso per chi ha acquistato il biglietto, l’allenamento in famiglia. Oggi si saprà se il match contro i granata si giocherà oppure no.

La Redazione