Mandava resta ipotesi concreta, ma su di lui anche l’Atletico

Dopo le ultime ore, per il mercato azzurro, sembra davvero si siano assottigliate le possibilità. Il City è molto forte su Alvarez e sembra avere intenzione di pagare subito la clausola; Tagliafico è stato definitivamente blindato dal suo tecnico e non partirà, per cui, per il Napoli, resta valida solo l’ipotesi Mandava, del Lille, sul quale, però, non c’è solo il Napoli. Il Corriere dello Sport scrive: “L’Atletico Madrid, che ha bisogno di un terzino, ha contattato il club francese, spera in uno sconto a sei mesi dalla scadenza, una sorta di indennizzo per anticipare il suo arrivo senza dover aspettare l’estate data l’urgenza”.