Lobotka, l’ex grasso, che ha sempre avuto la stima di Marekiaro

A Radio Kiss Kiss Napoli, Lobotka ha parlato del ritrovato se stesso. La stima e la fiducia di Spalletti lo stanno aiutando ad esprimersi al meglio. «Con Spalletti c’è un bel feeling, è un grande sia in campo che fuori. Non urla molto come Gattuso, mi piace come ci fa giocare e come comunica con noi. Per me è bello essere allenato da lui, soprattutto perché mi fa giocare», spiega. Lo slovacco ha sempre avuto in Hamsik un suo grande estimatore. E Marekiaro, a Napoli, non è di certo uno qualunque. «Qui a Napoli anche Hamsik ha dato risposte su di me e mi ha aiutato molto, specie coi tifosi. Molti non capivano come fosse possibile che un calciatore costato 20 milioni non riuscisse a giocare, dicevano che ero grasso. Lui mi conosce bene, è stato un grande e lo ringrazierò sempre per l’aiuto che mi ha dato», spiega Lobotka sottolineando di trovarsi benissimo in maglia azzurra. «A Napoli mi piacciono la città, i tifosi, la mentalità della gente. I tifosi hanno un modo di pensare simile al mio, per questo sono molto contento di vivere qui».

Il Mattino