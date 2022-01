L’Algeria “ferma” Ounas. Accertamenti prima del ritorno a Napoli

LA DIAGNOSI. E allora, forza Adam: in bocca al lupo. E’ questo il messaggio di ogni singolo abitante del pianeta azzurro e anzi dell’intero pianeta calcio. Che la storia della sua assenza prolungata fosse quantomeno sospetta era parso chiaro sin dall’esordio della Nazionale algerina datato 11 gennaio; ieri, poi, dopo la sconfitta con la Costa d’Avorio e l’eliminazione, i giornalisti al seguito della squadra in Camerun hanno chiesto al ct Belmadi di fare chiarezza sul mancato impiego di Ounas nel corso dell’intera competizione. Sì: fuori con la Sierra Leone, con la Guinea Equatoriale e anche giovedì, giorno di una partita decisiva per il cammino in Coppa che tra l’altro Adam avrebbe dovuto giocare. Dopo l’assenza del primo periodo per Covid – ma giustificata dalla federazione con un generico «problema fisico» – era infatti tornato a disposizione e mercoledì si era anche allenato (tutto documentato sugli immancabili social). Salvo poi sparire nuovamente dalla distinta della sfida con Kessie e compagni.

GLI ACCERTAMENTI. Ieri, poi, il ct ha spiegato la storia: «Abbiamo deciso di mantenere finora il segreto medico sulle condizioni di Ounas su mia indicazione: gli esami svolti dopo il Covid hanno evidenziato qualcosa al cuore, quindi ne dovrà fare molti altri. Se lo avessimo detto, non lo avremmo più visto: Aubameyang e Lemina hanno dovuto abbandonare il torneo per questa ragione, non potevamo dire tutto. Qui dici che un giocatore ha il Covid ed è finita, non lo vedrai più. Non possiamo dire tutto, ci sono delle normative a cui siamo soggetti». Anche per i due giocatori del Gabon, positivi prima dell’inizio della Coppa, s’era parlato di complicazioni cardiache successive al virus. «L’ultimo test di Adam era risultato negativo, ma poi si è sottoposto alle visite d’idoneità: radiografie del torace e vari altri test. I medici hanno ravvisato un’anomalia al cuore: questo non significa che abbia un problema, ma la Caf ha deciso che non poteva giocare», spiega Belmadi. Il dottor Canonico, responsabile sanitario del Napoli, è ovviamente in contatto costante con i colleghi d’Algeria e con Ounas, atteso in città la prossima settimana ma comunque non prima di aver completato l’iter degli accertamenti prescritti.

Fonte: F. Mandarini CdS