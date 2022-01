La Salernitana giocherà domani, ma in compenso c’è un infortunato

Napoli-Salernitana sembra si giocherà domani, anche si aspetta ancora l’esito dell’ultimo giro di tamponi, come aggiorna TMW. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, Napoli-Salernitana si giocherà regolarmente. In attesa del nuovo giro di tamponi però, mister Colantuono dovrà rinunciare di nuovo a Matteo Ruggeri che si è infortunato e non sarà disponibile per la gara del “Maradona”.