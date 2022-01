Il Napoli ha bisogno di rinforzi immediati, ma per qualcuno vale la pena aspettare giugno

Il mercato del Napoli freme in questi ultimi giorni disponibili, con l’unico obiettivo di rinforzare i reparti con meno riserve. Il Napoli si muove su più fronti: Tagliafico e Olivera sembrano quelli più caldi per il ruolo di terzino sinistro, che subirà più di un cambiamento il prossimo anno. Se non dovesse concretizzarsi in questa ultima settimana di mercato, il club azzurro proverà a opzionare l’uruguaiano – classe 1997, terzino sinistro che può essere impiegato anche come esterno di centrocampo – per il prossimo giugno.

