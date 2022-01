Hirving Lozano: “In estate ho temuto di perdere l’occhio. Scudetto? Non ci nascondiamo”

Contro il Bologna ha realizzato una doppietta importante che è valsa al Napoli tre punti. L’esterno d’attacco Hirving Lozano in un’intervista al Corriere della Sera, ha parlato del suo momento e di quello che è successo quest’estate in Nazionale alla Gold Cup. “Scudetto? Come hanno detto i miei compagni ce la possiamo giocare, non ci nascondiamo, siamo forti, anche della stessa Inter. Quest’estate quando subì lo scontro con il portiere di Trinidad e Tobago, ci furono attimi di panico e di terrore. Ho temuto di perdere l’occhio, ma per fortuna è andata bene e quindi sospiro di sollievo nelle settimane successive, grazie alla tempestività dei medici. So che per fare la mia storia, dipende tutto da me. Insigne ha scritto e lo farà fino alla fine della stagione, capitoli importanti e se voglio giocare devo metterci del mio e l’ultima parola spetterà al mister. Tornando alla squadra, dico che guardando i singoli compagni di squadra, sono davvero forti e con una forte personalità, perciò ce la giocheremo per provare ad arrivare primi”.

La Redazione