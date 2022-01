Piotr Zielinski non si smentisce, ed il suo cuore grande si mette in azione ancora una volta per i bambini della sua Polonia. Zielu ha messo all’asta, come si vede dalla sua storia su Instagram, una sua maglia della serie “Maradona Game White”, con gli autografi di tutti i suoi compagni, e che qualcuno si aggiudicherà per poco più di 1000 euro, soldi che ovviamente andranno in beneficienza.