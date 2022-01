[Formazioni] Napoli/Salernitana, Spalletti punterà su Mertens. Granata con il 3-5-2

In attesa di sapere se il derby Napoli-Salernitana, domani alle ore 15,00 allo stadio “Maradona”, potrà giocarsi oppure no, le due squadre preparano la sfida. In casa azzurra due importanti recuperi: Ospina e Insigne, ma probabilmente partiranno dalla panchina. La formazione è la stessa che ha giocato a Bologna con Lozano e Mertens in vantaggio su Politano e Petagna. Per i granata è emergenza totale, dove si aggiungono gli infortuni di Ribery e Simy. Colantuono schiererà il 3-5-2, con Bonazzoli e Vergani di punta, ma solo oggi si saprà se il derby potrà disputarsi, dopo l’ultimo giro di tamponi per i granata.