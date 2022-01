Euro avversario Napoli – Perdita in attacco per il Barcellona di Xavi

Domani il Barcellona giocherà sul campo dell’Alaves, occasione per riscattare le sconfitte contro Real Madrid e Atletic Bilbao. Per il prossimo euro avversario del Napoli agli spareggi di Europa League, non ci sono buone notizie dall’infermeria. L’attaccante Ansu Fati starà fermo per 2 mesi a causa di una lesione al tendine prossimale del bicipite femorale destro e salterà la doppia sfida contro gli azzurri.

La Redazione