Esposito, giorn.: “E’ complicato. Domani il Napoli avrà tutta la rosa a disposizione, la Salernitana no”

Il direttore di Tuttosalernitana.com, Luca Esposito, ha parlato oggi ai microfoni di ” 1 Football Club” si 1 Station Radio.

Su Napoli-Salernitana – “Ad oggi la partita con il Napoli in programma domani si dovrebbe giocare. I positivi in casa Salernitana sono 8, se dovesse arrivare un altro positivo la partita verrebbe rinviata. Ieri la squadra non si è allenata. Sempre nella giornata di ieri si sono negativizzati due calciatori, ma è difficile se non impossibile vederli in campo nel derby”.

“È una situazione complicata, ma le regole al momento dicono questo. Il Napoli avrà tutta la rosa a disposizione, la Salernitana no. Per fare un esempio la coppia d’attacco dovrebbe essere Bonazzoli-Vergani. Quest’ultimo è un ragazzo della Primavera”.