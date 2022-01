Casa Italia: Balotelli torna in Nazionale dopo tre anni

Mario Balotelli torna in Nazionale. L’attaccante, oggi all’Adana Demirspor, sarà convocato da Roberto Mancini per lo stage in programma a fine gennaio e si giocherà le ultime carte per convincerlo ad essere chiamato in vista dei playoff Mondiali. C’è stato un contatto nei giorni scorsi tra il giocatore e il Ct: Super Mario è pronto a riabbracciare l’azzurro a oltre 3 anni di distanza dall’ultima volta. Italia-Polonia del 7 settembre 2018 è, infatti, la precedente e ultima partita disputata dall’ex centravanti di Inter, City e Milan tra le altre con la maglia della Nazionale.

skysport.it