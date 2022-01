Carlo Iacono, giornalista: “Con Mertens credo che il rapporto possa durare”

A Punto Nuovo Sport Show, Carlo Iacono, direttore di SportdelSud.it:

“La trattativa tra Insigne e De Laurentiis non c’è stata. De Laurentiis non voleva più Insigne e abbiamo visto quello che si è visto nelle scorse settimane. Con Mertens credo che il rapporto possa durare, perché credo che il belga sia anche intenzionato ad accettare un contratto più basso rispetto a quello attuale, potrebbe accettare anche un rinnovo sui 2 milioni e credo che per il rapporto che c’è tra De Laurentiis e Mertens potrebbe trovarsi una quadra. Quella con Insigne era quasi più personale che economica, questa è l’impressione che abbiamo avuto in questi mesi. Mercato? Tagliafico ci credo: ha un contratto in scadenza nel 2023, bisogna che l’Ajax lo lasci andare ed i procuratori stanno lavorando in questo senso. Il Napoli vuole prenderlo in prestito o con un possibile riscatto molto basso. Altrimenti restano Ghoulam e Mario Rui fino a giugno, anche perché c’è già un accordo con Reinildo Mandava”.