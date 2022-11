CALCIO FEMMINILE – Joe Montemurro (all. Juventus): “La Fiorentina? Non abbiamo maneggiato la gara come in passato”

Dopo una striscia lunga di 36 vittorie di fila, la Juventus Women viene bloccata in casa da una coriacea Fiorentina per 2-2. Le ospiti vanno avanti con i gol di Giacinti e l’autorete di Sara Gama, per le bianconere a segno Cernoia e Caruso. Un punto che, visto l’andamento della gara, va anche bene alle ragazze di Montemurro che a fine gara è stato intervistato. «Ci aspettavamo una Fiorentina con questo atteggiamento e questa organizzazione. Dobbiamo accettare che a volte le cose non vadano come vorremmo, quando succede dobbiamo affidarci al nostro gioco. Oggi credo che non abbiamo maneggiato la partita bene, anche se nel primo tempo abbiamo giocato molto bene, ma bisogna trasformare il dominio in gol. Nel secondo tempo abbiamo accorciato le distanze e costruito opportunità, pur non giocando al nostro massimo. Resta la grande voglia di rimontare delle ragazze che non hanno voluto accettare la sconfitta».

Juventus – Fiorentina 2 – 2

Campionato Nazionale Femminile Serie A. 2° Giornata Girone di Ritorno.

Campo “Ale&Ricky” – Via Stupinigi, 182 – Vinovo (TO)

Marcatori:13’ pt Giacinti (F), 33’ pt Sabatino (F), 47’ pt Cernoia (J), 13’ st Caruso (J)

Juventus: Aprile, Hyyrynen, Gama (Cap), Nilden, Lenzini, Cernoia, Rosucci, Caruso, Staskova, Bonansea, Hurtig (28’ st Bonfantini). A disposizione: Forcinella, Sembrant, Panzeri, Grosso, Giai, Zamanian. Allenatore: Joseph Adrian Montemurro

Fiorentina: Tasselli, Breitner (33’ st Catena), Kravets, Cafferata (18’ st Aronsson), Pires Neto (29’ st Tortelli), Mascarello (29’ st Baldi), Huchet, Boquete Giadans, Sabatino (Cap), Vigilucci, Giacinti. A disposizione: Schroffenegger, Bartalini, Fortunati, Lundin, Monnecchi. Allenatrice: Patrizia Panico

Arbitro: Sajmir Kumara di Verona (Assistenti: Mattia Regattieri di Finale Emilia, Ivano Agostino di Cinisello Balsamo – Quarto ufficiale: Simone Nuzzo di Seregno).

Ammonite: nessuna

Prossimo impegno:

Inter – Juventus

Coppa Italia femminile – Gara di Andata dei quarti di finale

Domenica 30 gennaio 2022 ore 14:30

Campo di gioco TBC