A chi la fascia di capitano? Il pensiero di Montervino e Iezzo

Quello di Koulibaly, arrivato a Napoli nel 2014 (298 partite e 13 reti), è il profilo che ad oggi prenderebbe più voti.

«Credo sia la scelta più ovvia – l’ex capitano Francesco Montervino – Chi ha la fascia è la faccia della squadra, accoglie tutti, e Kalidou lo fa già oggi. In alternativa direi Di Lorenzo: ormai è un punto fermo ed è anche italiano. Zielinski? È un leader tecnico, ma per quella fascia serve anche altro».

Ma un portiere esperto come Ospina potrebbe raccogliere l’eredità di Insigne? «È sempre complicato quando la fascia va in porta» le parole di Gennaro Iezzo, che conosce bene l’argomento. «Il portiere ha sempre qualche limitazione in più visto il ruolo, ma anche Ospina sarebbe perfetto. Quando avevo io la fascia decidemmo proprio per questo di passarla a Paolo Cannavaro. Ma credo che il capitano non sia solo quello che ha la fascia al braccio: è una questione di leadership e carattere». G. Arpaia (Il mattino)