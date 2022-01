Tagliafico super gol in Olanda aspettando la chiamata del Napoli

Il Marsiglia è fuori dai giochi, la corsa a Nicolas Tagliafico ora si fa seria. E il Napoli è la squadra che sembra essere piazzata meglio nel rush finale: gli azzurri attendono speranzosi, non c’è la volontà di trattare – per il club di De Laurentiis l’unica formula possibile è quella del prestito, almeno fino a fine stagione – ma la volontà del calciatore e magari anche quella dell’Ajax potranno fare la differenza.In coda per il terzino argentino, però, ci sono altre due big d’Europa: il Barcellona resta defilato, in attesa di capire quello che accadrà, ma nelle ultime ore anche il Chelsea sembra aver dato una spinta agli interessamenti delle scorse settimane. Nel frattempo, Tagliafico ritrova la titolarità e anche il gol. E che gol: un missile mancino che vale il primo vantaggio nella goleada dell’Ajax contro l’Excelsior in Coppa olandese (9-0 finale).

Questo è il link per il gol

Fonte: Mattino.it